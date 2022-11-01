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ABD’nin slab ithalatı Eylül ayında %18 düştü

Salı, 01 Kasım 2022 09:06:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %18 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %62,6 düşüşle 185.303 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 213,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 460,6 milyon $’a kıyasla 146,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla slab ithalatını, Ağustos ayında kaydedilen 121.764 mt’a kıyasla 108.905 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 30.378 mt ile Avustralya, 25.487 mt ile Meksika ve 20.521 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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