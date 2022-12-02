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ABD’nin slab ithalatı Ekim ayında %9,2 arttı

Cuma, 02 Aralık 2022 09:04:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %9,2 artışla ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %18,1 düşüşle 202.362 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 146,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 218,4 milyon $’a kıyasla 138,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını, Eylül ayında kaydedilen 108.905 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 113.587 mt’a kıyasla 107.111 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 42.269 mt ile Meksika, 31.598 mt ile Avustralya, 19.364 mt ile Kanada ve 1.979 mt ile İtalya takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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