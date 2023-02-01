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ABD’nin slab ithalatı Aralık ayında %36,1 düştü

Çarşamba, 01 Şubat 2023 09:03:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %36,1 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %76,5 düşüşle 86.949 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 87,2 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 282,4 milyon $’a kıyasla 56,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını hiç ithalat yapılmayan Kasım ayına ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 116.529 mt’a kıyasla 46.939 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 15.156 mt ile Kanada, 14.558 mt ile Japonya ve 10.295 mt ile Avustralya takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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