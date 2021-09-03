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ABD’nin slab ithalatı Temmuz ayında %16,7 arttı

Cuma, 03 Eylül 2021 09:10:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %16,7 artışla ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %36 düşüşle 621.863 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 400,3 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 399,4 milyon $’a kıyasla 518,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla slab ithalatını, Haziran ayında kaydedilen 226.611 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 896.932 mt’a kıyasla 337.125 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 171.438 mt ile Rusya, 59.577 mt ile Meksika, 28.223 mt ile Kanada ve 24.499 mt ile Hindistan takip etti.


Etiketler: ABD  slab  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  yarı ürünler  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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