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ABD’nin slab ithalatı Şubat ayında %40,2 düştü

Salı, 29 Mart 2022 09:13:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %40,2 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %1,4 artışla 275.634 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 340,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 330,3 milyon $’a kıyasla 204,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla slab ithalatını, Ocak ayında kaydedilen 235.672 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 129.628 mt’a kıyasla 200.243 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 55.297 mt ile Meksika ve 20.089 mt ile Rusya takip etti.


Etiketler: slab yarı ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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