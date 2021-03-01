ABD’nin slab ithalatı Ocak ayında arttı

Pazartesi, 01 Mart 2021 09:44:49 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Ocak ayında, bir önceki aya kıyasla %898,4 artış ve 2020 yılı Ocak ayına kıyasla %26,6 düşüşle 717.744 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 33,8 milyon $ ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 432,5 milyon $’a kıyasla 330,3 milyon $ oldu.

Aralık ayında hiç slab ithal etmemiş olan ABD, Ocak ayında en fazla slab ithalatını 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 810.926 mt'a kıyasla 548.593 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı 94.922 mt ile Meksika, 44.556 mt ile Rusya, 26.859 mt ile Kanada ve 2.814 mt ile Japonya takip etti.