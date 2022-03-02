ABD’nin slab ithalatı Ocak ayında %24,5 arttı

Çarşamba, 02 Mart 2022 09:04:41 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %24,5 artışla ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %35,9 düşüşle 460.334 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 282,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 330,3 milyon $’a kıyasla 340,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla slab ithalatını, Aralık ayında kaydedilen 144.649 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 548.593 mt’a kıyasla 235.239 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 123.415 mt ile Meksika, 63.369 mt ile Rusya, 25.151 mt ile Hindistan ve 13.161 mt ile Kanada takip etti.