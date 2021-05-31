ABD’nin slab ithalatı Nisan ayında %99,5 arttı

Pazartesi, 31 Mayıs 2021 09:39:08 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Nisan ayında, bir önceki aya kıyasla %99,5 artışla ve 2020 yılı Nisan ayına kıyasla %17,9 düşüşle 638.910 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 198,1 milyon $ ve 2020 yılı Nisan ayında kaydedilen 344,5 milyon $’a kıyasla 465,8 milyon $ oldu.

ABD, Nisan ayında en fazla slab ithalatını, Mart ayında kaydedilen 100.086 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 659.017 mt’a kıyasla 473.045 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 119.496 mt ile Meksika, 26.470 mt ile Kanada ve 19.894 mt ile Rusya takip etti.