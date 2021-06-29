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ABD’nin slab ithalatı Mayıs ayında %27,7 düştü

Salı, 29 Haziran 2021 09:04:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %27,7 düşüşle ve 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla %319,2 artışla 461.881 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 465,8 milyon $’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 47,7 milyon $’a kıyasla 325,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla slab ithalatını, Nisan ayında kaydedilen 473.045 mt’a ve hiç ithalat yapılmayan 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla 204.478 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 176.114 mt ile Rusya, 54.761 mt ile Meksika ve 26.528 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  slab  yarı ürünler  ABD  |  benzer haberler »


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