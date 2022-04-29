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ABD’nin slab ithalatı Mart ayında %0,9 arttı

Cuma, 29 Nisan 2022 09:16:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %0,9 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %2,3 artışla 278.011 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 204,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 143,2 milyon $’a kıyasla 183,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla slab ithalatını, Şubat ayında kaydedilen 200.243 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 100.086 mt’a kıyasla 199.744 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 63.039 mt ile Meksika ve 15.223 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: slab yarı ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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