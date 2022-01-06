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ABD’nin slab ithalatı Kasım ayında %45,7 arttı

Perşembe, 06 Ocak 2022 09:06:53 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin slab ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %45,7 ve 2020 yılın Kasım ayına kıyasla %263,8 artışla 359.821 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 218,4 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 41,4 milyon $’a kıyasla 289,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla slab ithalatını, hiç ithalat yapılmayan Ekim ayına ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla 214.416 mt ile Rusya’dan yaptı. Rusya’yı, 76.452 mt ile Brezilya, 53.500 mt ile Meksika ve 15.453 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: yarı ürünler  ABD  ith/ihr istatistikleri  slab  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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