ABD’nin slab ithalatı Kasım ayında %25,1 düştü

Çarşamba, 06 Ocak 2021 11:54:58 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yıl Kasım ayında, bir önceki aya kıyasla %25,1 ve 2019 yılı Kasım ayına kıyasla %17,3 düşüşle 98,899 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 55,2 milyon $ ve önceki yıl Kasım ayında kaydedilen 56,4 milyon $’a kıyasla 41,4 milyon $ oldu.

Kasım ayında ABD, en fazla slab ithalatını, Ekim ayında kaydedilen 68,794 mt ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 64,643 mt'a kıyasla 83,704 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 7,931 mt ile Kanada, 7,106 mt ile Brezilya takip etti.