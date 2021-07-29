ABD’nin slab ithalatı Haziran ayında %12,8 arttı

Perşembe, 29 Temmuz 2021 09:55:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %12,8 ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %1.648 artışla 520.856 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 325,7 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 12,5 milyon $’a kıyasla 392,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla slab ithalatını, Mayıs ayında kaydedilen 204.478 mt’a ve hiç ithalat yapılmayan 2020 yılının Haziran ayına kıyasla 226.611 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 134.431 mt ile Meksika, 112.969 mt ile Rusya, 26.178 mt ile Kanada ve 20.665 mt ile Japonya takip etti.