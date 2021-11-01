ABD’nin slab ithalatı Eylül ayında %14,6 arttı

Pazartesi, 01 Kasım 2021 09:14:41 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %14,6 ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla %657,2 artışla 494.998 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 382,9 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 26 milyon $’a kıyasla 460,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla slab ithalatını, Ağustos ayında kaydedilen 206.105 mt’a ve hiç ithalat yapılmayan geçen yılın Eylül ayına kıyasla 337.760 ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 54.379 mt ile Meksika, 51.097 mt ile Rusya, 32.192 mt Hindistan ve 19.566 mt ile Kanada takip etti.