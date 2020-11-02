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ABD’nin slab ithalatı Eylül ayında %14,4 düştü

Pazartesi, 02 Kasım 2020 09:40:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yıl Eylül ayında, bir önceki aya kıyasla %14,4 ve 2019 yılı Eylül ayına kıyasla %60,4 düşüşle 65.375 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 29,9 milyon $ ve önceki yıl Eylül ayında kaydedilen 78,1 milyon $’a kıyasla 26 milyon $ oldu.

Eylül ayında ABD, en fazla slab ithalatını, Ağustos ayında kaydedilen 76.340 mt ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 64.643 mt'a kıyasla 47.928 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 16.796 mt ile Japonya takip etti.


Etiketler: yarı ürünler  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  Kuzey Amerika  slab  ABD  |  benzer haberler »


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