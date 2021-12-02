ABD’nin slab ithalatı Ekim ayında %50,1 düştü

Perşembe, 02 Aralık 2021 09:09:34 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin slab ithalatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %50,1 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %86,9 artışla 246.982 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 460,6 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 55,2 milyon $’a kıyasla 218,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla slab ithalatını, Eylül ayında kaydedilen 337.760 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 41.205 mt’a kıyasla 113.587 ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 87.268 mt ile Meksika, 27.283 mt ile Hindistan ve 18.844 mt ile Kanada takip etti.