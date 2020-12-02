ABD’nin slab ithalatı Ekim ayında %102,1 arttı

Çarşamba, 02 Aralık 2020 09:41:49 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yıl Ekim ayında, bir önceki aya kıyasla %102,1 artış ve 2019 yılı Ekim ayına kıyasla %69,4 düşüşle 132.093 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 26 milyon $ ve önceki yıl Ekim ayında kaydedilen 222,2 milyon $’a kıyasla 55,2 milyon $ oldu.

Ekim ayında ABD, en fazla slab ithalatını, Eylül ayında kaydedilen 47.928 mt ve 2019 yılı Ekim ayında kaydedilen 121.460 mt'a kıyasla 68.794 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 41.205 mt ile Brezilya, 15.228 mt ile Japonya ve 6.858 mt ile Kanada takip etti.