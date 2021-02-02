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ABD’nin slab ithalatı Aralık ayında %27,3 düştü

Salı, 02 Şubat 2021 10:29:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı 2020 yılı Aralık ayında, bir önceki aya kıyasla %27,3 ve 2020 yılı Aralık ayına kıyasla %10 düşüşle 71.892 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 41,4 milyon $ ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 35,1 milyon $’a kıyasla 33,8 milyon $ oldu.

Aralık ayında ABD, en fazla slab ithalatını, Kasım ayında kaydedilen 83.704 mt ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 58.313 mt'a kıyasla 59.189 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 12.330 mt ile Kanada takip etti.

 


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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