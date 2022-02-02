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ABD’nin slab ithalatı Aralık ayında %2,7 arttı

Çarşamba, 02 Şubat 2022 09:56:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin slab ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %2,7 ve 2020 yılın Aralık ayına kıyasla %414,3 artışla 369.715 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 289,6 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 33,8 milyon $’a kıyasla 282,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla slab ithalatını, Kasım ayında kaydedilen 76.453 mt’a ve hiç ithalat yapılmayan 2020 yılının Aralık ayına kıyasla 144.649 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 116.529 mt ile Meksika, 56.561 mt ile Rusya, 35.926 mt ile Hindistan ve 16.044 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  yarı ürünler  ABD  çelik üretimi  slab  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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