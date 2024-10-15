ABD’nin slab ithalatı Ağustos ayında aylık %13,6 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %13,6 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %16,4 artışla 396.169 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 221,9 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 227,5 milyon $’a kıyasla 250,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Temmuz ayında kaydedilen 293.472 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 155.475 mt’a kıyasla 375.569 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 20.600 mt ile Kanada takip etti.