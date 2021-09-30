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ABD’nin slab ithalatı Ağustos ayında %30,5 düştü

Perşembe, 30 Eylül 2021 09:03:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %30,5 düşüşle ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %465,3 artışla 431.948 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 400,3 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 29,8 milyon $’a kıyasla 518,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla slab ithalatını, Temmuz ayında kaydedilen 337.125 mt’a ve hiç ithalat yapılmayan geçen yılın Ağustos ayına kıyasla 206.105 ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 114.779 mt ile Rusya, 88.115 mt ile Meksika ve 22.948 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: yarı ürünler  slab  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ABD  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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