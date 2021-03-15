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ABD’nin sıcak sac ihracatı Ocak ayında %23,3 düştü

Pazartesi, 15 Mart 2021 10:20:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak açıklanan verilere göre, 2021 yılının Ocak ayında ABD’nin sıcak sac ihracatı Aralık ayına göre %23,3 ve önceki yılın Ocak ayına kıyasla %10,2 düşüşle 46.097 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri ise Aralık ayında kaydedilen 46,7 milyon $’a ve 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen 43 milyon $’a kıyasla 40,5 milyon $ oldu.

Ocak ayında, ABD’nin en fazla sıcak sac ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında yapılan 43.153 mt’a ve 2020’nin Ocak ayında yapılan 34.679 mt’a kıyasla 30.796 mt ihracat yapılan Meksika oldu. Meksika’yı 14.456 mt ile Kanada izledi. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda sıcak sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: yassı ürünler  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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