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ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Şubat’ta aylık %14,9 azaldı

Pazartesi, 21 Nisan 2025 11:01:30 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %14,9 ve yıllık %0,44 düşüşle 136.193 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 125,3 milyon $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 120,9 milyon $’a kıyasla 101,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 108.607 mt’a ve 2024’ün Şubat ayında kaydedilen 51.916 mt’a kıyasla 59.099 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 17.378 mt ile Japonya, 42.861 mt ile Güney Kore, 4.330 mt ile Meksika ve 3.762 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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