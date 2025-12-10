ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Ağustos ayında %11,1 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %11,1 ve 2024'ün Ağustos ayına kıyasla %41,9 düşüşle 51.531 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 65,08 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 86,41 milyon $’a kıyasla 57,27 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 43.885 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 63.927 mt’a kıyasla 35.955 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 15.440 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.