ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Ağustos ayında %23,7 düştü

Perşembe, 11 Aralık 2025 14:18:44 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ağustos ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %23,7 ve yıllık %38,4 düşüşle 74.966 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 66,2 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 97,4 milyon $’a kıyasla 50,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 36.238 mt’a ve 2024’ün Ağustos ayında kaydedilen 68.407 mt’a kıyasla 39.005 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 9.420 mt ile Güney Kore, 8.556 mt ile Hollanda, 5.554 mt ile Vietnam, 5.434 mt ile Brezilya, 2.626 mt ile Meksika, 1.168 mt ile Almanya ve 1.122 mt ile Belçika takip etti.


