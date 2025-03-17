ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak’ta aylık %20,7 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %20,7 ve yıllık %12,5 düşüşle 160.142 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 145 milyon $’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 159,4 milyon $’a kıyasla 125,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 87.011 mt’a ve 2024’ün Ocak ayında kaydedilen 95.979 mt’a kıyasla 108.607 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 20.442 mt ile Japonya, 9.349 mt ile Güney Kore, 5.847 mt ile Türkiye ve 4.841 mt ile Meksika takip etti.