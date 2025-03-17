 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak’ta aylık %20,7 azaldı

Pazartesi, 17 Mart 2025 09:46:45 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %20,7 ve yıllık %12,5 düşüşle 160.142 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 145 milyon $’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 159,4 milyon $’a kıyasla 125,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 87.011 mt’a ve 2024’ün Ocak ayında kaydedilen 95.979 mt’a kıyasla 108.607 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 20.442 mt ile Japonya, 9.349 mt ile Güney Kore, 5.847 mt ile Türkiye ve 4.841 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye sıcak rulo sac piyasası yeni haftaya pozitif başladı

17 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel sıcak rulo sac fiyat trendi karışık, bazı bölgelerde indirimli satışlar devam ediyor

17 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Klöckner, Brezilya çelik piyasasından çekiliyor

17 Mar | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 17 Mart 2025

17 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları çelik ithalat vergileriyle daha da arttı

17 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Bölgesel pazarlardaki değişimlere rağmen fiyatlar yatay

14 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

AB dört ülkeden ithal sıcak rulo saca geçici antidamping vergisi getirebilir

14 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları değişmedi

14 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak’ta %2,3 yükseldi

14 Mar | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 14 Mart 2025

14 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis