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ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak’ta aylık %28,1 düşüş kaydetti

Cuma, 14 Mart 2025 09:38:05 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %28,1 düşüş ve 2024'ün Ocak ayına kıyasla %223,6 artışla 7.971 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 20,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 6,1 milyon $’a kıyasla 15,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 10.808 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 2.207 mt’a kıyasla 7.676 mt ile Meksika oldu. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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