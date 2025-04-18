ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Şubat’ta aylık %34,9 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %34,9 ve 2024'ün Şubat ayına kıyasla %49,3 düşüşle 47.111 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 69,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 98,4 milyon $’a kıyasla 45,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 49.352 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 65.089 mt’a kıyasla 33.114 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 13.477 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.