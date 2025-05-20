ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Mart’ta aylık %28,2 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %28,2 artış ve 2024'ün Mart ayına kıyasla %9,2 düşüşle 60.406 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 45,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 67,8 milyon $’a kıyasla 63,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 33.114 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 40.021 mt’a kıyasla 39.472 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 20.668 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.