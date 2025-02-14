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ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Aralık’ta aylık %9,7 artış kaydetti

Cuma, 14 Şubat 2025 10:00:21 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %9,7 artış ve 2023'ün Aralık ayına kıyasla %8,7 düşüşle 61.684 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 54,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaydedilen 67,7 milyon $’a kıyasla 57,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 34.428 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 49.946 mt’a kıyasla 40.570 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 20.841 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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