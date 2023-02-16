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ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Aralık ayında %15,5 düştü

Perşembe, 16 Şubat 2023 09:03:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin sıcak çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %15,5 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %0,9 düşüşle 64.188 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 99,5 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 75,5 milyon $’a kıyasla 83,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 29.687 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 27.293 mt’a kıyasla 30.947 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 10.749 mt ile Japonya, 7.695 mt ile Güney Kore, 6.550 mt ile Meksika ve 2.274 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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