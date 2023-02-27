ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Aralık ayında %2,3 düştü

Pazartesi, 27 Şubat 2023 09:09:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %2,3 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %15 düşüşle 29.605 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 49,4 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 49,8 milyon $’a kıyasla 47,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 17.354 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 13.253 mt’a kıyasla 18.195 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 9.434 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.