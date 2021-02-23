ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Aralık ayında %1,2 azaldı

Salı, 23 Şubat 2021 10:14:24 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığının ihracat verilerine göre, Aralık ayında ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Kasım ayına kıyasla %1,2 düşüş ve önceki yılın Aralık ayına kıyasla %18,7 artışla 28.487 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 30,6 milyon $ ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 24,4 milyon $’a kıyasla 32,3 milyon $ oldu.

Aralık ayında ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği pazar, Kasım ayında kaydedilen 13.391 mt ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 9.963 mt’a kıyasla 15.007 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 11.767 mt ile Meksika ve 1.092 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1000 mt ve üzeri sıcak çubuk ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.