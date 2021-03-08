ABD’nin rulo levha ithalatı Ocak ayında %12,2 düştü

Pazartesi, 08 Mart 2021 09:47:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, Ocak ayında ABD’nin rulo levha ithalatı Aralık ayına göre %12,2 ve geçen yılın Ocak ayına kıyasla %3,3 düşüşle 74.273 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise önceki ay kaydedilen 52,7 milyon $ ve geçen yılın Ocak ayında kaydedilen 44,2 milyon $’a kıyasla 52,2 milyon $ oldu.

Ocak ayında, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında yapılan 48.151 mt’a ve geçen yılın Ocak ayında yapılan 69.556 mt’a kıyasla 65.735 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 6.856 mt ile Güney Kore, 1.156 mt ile Japonya takip etti.