ABD’nin rulo levha ithalatı Aralık ayında %84,9 arttı

Salı, 09 Şubat 2021 09:59:50 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, 2020 yılının Aralık ayında ABD’nin rulo levha ithalatı Kasım ayına göre %84,9 ve önceki yılın Aralık ayına kıyasla %1,7 düşüşle 84.598 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise önceki ay kaydedilen 27,4 milyon $ ve önceki yılın Aralık ayında kaydedilen 50 milyon $’a kıyasla 52,7 milyon $ oldu.

Aralık ayında, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında yapılan 28.386 mt’a ve önceki yılın Aralık ayında yapılan 59.846 mt’a kıyasla 48.151 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 22.754 mt ile Güney Kore, 10.157 mt ile Hollanda, 2.722 mt ile İsveç takip etti.