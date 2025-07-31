ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı 2025’in Mayıs ayında %18 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre ülkenin boyuna kesme levha ithalatı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %18 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %36,8 düşüşle 33.266 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 31,8 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 65,3 milyon $’a kıyasla 37,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Nisan ayında kaydedilen 10.755 mt’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 19.692 mt’a kıyasla 14.744 mt ile Güney Kore’den yaptı. Güney Kore’yi 13.800 mt ile Kanada ve 2.180 mt ile İsveç takip etti.