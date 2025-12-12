ABD’nin rulo levha ihracatı 2025’in Ağustos ayında %2,6 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin rulo levha ihracatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %2,6 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %23,4 düşüşle 32.928 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 37,79 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 46,96 milyon $’a kıyasla 37,84 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Temmuz ayında kaydedilen 28.328 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 33.890 mt’a kıyasla 26.648 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 6.142 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.