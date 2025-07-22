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ABD’nin rulo levha ihracatı 2025’in Mayıs ayında %27,8 yükseldi

Salı, 22 Temmuz 2025 10:17:12 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin rulo levha ihracatı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %27,8 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %3,9 düşüşle 29.360 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 27,1 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 33,9 milyon $’a kıyasla 34,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Nisan ayında kaydedilen 20.540 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 19.512 mt’a kıyasla 24.290 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 4.832 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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