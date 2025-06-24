ABD’nin rulo levha ihracatı 2025'in Nisan ayında %12,9 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin rulo levha ihracatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %12,9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %42,5 düşüşle 22.978 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 29,1 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 43,3 milyon $’a kıyasla 27,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Mart ayında kaydedilen 18,011 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 27.087 mt’a kıyasla 20.540 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 2.085 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.