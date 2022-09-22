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ABD’nin profil ithalatı Temmuz ayında %27,4 düştü

Perşembe, 22 Eylül 2022 09:04:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %27,4 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,7 artışla 56.365 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 103,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 52,9 milyon $’a kıyasla 78,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla profil ithalatını Haziran ayında kaydedilen 12.647 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 9.534 mt’a kıyasla 15.626 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 9.241 mt ile Güney Kore, 9.001 mt ile Kanada, 8.496 mt ile İspanya ve 7.541 mt ile İngiltere takip etti.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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