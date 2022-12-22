ABD’nin ağır profil ithalatı Ekim ayında %106,5 arttı

Perşembe, 22 Aralık 2022 09:04:55 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %106,5 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %145 artışla 93.498 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 61,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 43,2 milyon $’a kıyasla 116,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla ağır profil ithalatını Eylül ayında kaydedilen 11.055 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 12 mt’a kıyasla 29.205 mt ile Güney Kore’den yaptı. Güney Kore’yi, 10.664 mt ile Kanada, 10.265 mt ile Meksika ve 8.779 mt ile İspanya takip etti.