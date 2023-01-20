ABD’nin ağır profil ihracatı Kasım ayında %7,4 azaldı

Cuma, 20 Ocak 2023 09:11:33 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %7,4 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %1,9 artışla 37.099 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 45,8 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 40,9 milyon $’a kıyasla 44,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 19.556 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 24.735 mt’a kıyasla 20.061 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 6.987 mt ile Meksika ve 2.451 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.