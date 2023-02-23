ABD’nin ağır profil ihracatı Aralık ayında %6,4 azaldı

Perşembe, 23 Şubat 2023 09:10:18 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %6,4 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %19,1 artışla 28.828 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 44,6 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 32,6 milyon $’a kıyasla 37,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 20.061 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 16.887 mt’a kıyasla 15.967 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 10.935 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.