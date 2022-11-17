ABD’nin ağır profil ihracatı Eylül ayında %14,3 düştü

Perşembe, 17 Kasım 2022 09:05:09 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi gibi ağır yapısal profil ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %14,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,5 artışla 34.389 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 58,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 45,9 milyon $’a kıyasla 49,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 25.516 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 28.666 mt’a kıyasla 22.256 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 10.658 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.