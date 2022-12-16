ABD’nin ağır profil ihracatı Ekim ayında %3,3 düştü

Cuma, 16 Aralık 2022 08:53:59 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi gibi ağır yapısal profil ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %3,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %15,5 artışla 33.266 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 49,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 38,2 milyon $’a kıyasla 45,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 34.389 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 28.790 mt’a kıyasla 33.265 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 9.735 mt ile Meksika ve 2.292 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.