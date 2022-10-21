ABD’nin profil ithalatı Ağustos ayında %31,1 arttı

Cuma, 21 Ekim 2022 09:02:16 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %31,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %57,2 artışla 73.919 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 78,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 50,4 milyon $’a kıyasla 95,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla profil ithalatını Temmuz ayında kaydedilen 15.625 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 10.454 mt’a kıyasla 21.121 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 16.046 mt ile Lüksemburg, 10.307 mt ile Kanada, 7.615 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 1.042 mt ile Finlandiya takip etti.