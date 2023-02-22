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ABD’nin ağır profil ithalatı Aralık ayında %38,1 düştü

Çarşamba, 22 Şubat 2023 09:03:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %38,1 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %13,1 düşüşle 33.194 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 69,2 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 47,9 milyon $’a kıyasla 43,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla ağır profil ithalatını Kasım ayında kaydedilen 8.999 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 6.029 mt’a kıyasla 7.539 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 6.714 mt ile Meksika, 4.456 mt ile İspanya ve 2.868 mt ile İngiltere takip etti.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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