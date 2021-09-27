ABD’nin profil ithalatı Temmuz ayında %13,4 arttı

Pazartesi, 27 Eylül 2021 09:08:23 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %13,4 ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %56,6 artışla 54.335 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 44,7 milyon $’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 25,6 milyon $’a kıyasla 52,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla profil ithalatını, Haziran ayında kaydedilen 18.405 mt’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 15.536 mt’a kıyasla 17.021 mt ile Güney Kore’den yaptı. Güney Kore’yi, 9.534 mt ile Meksika, 8.166 mt ile Kanada, 6.949 mt ile Lüksemburg ve 6.344 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.