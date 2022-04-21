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ABD’nin profil ithalatı Şubat ayında %32,9 arttı

Perşembe, 21 Nisan 2022 09:07:29 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %32,9 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %58,9 artışla 60.777 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 52,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 24 milyon $’a kıyasla 72 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla profil ithalatını, Ocak ayında kaydedilen 14.343 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 8.756 mt’a kıyasla 15.440 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 12.364 mt ile İspanya, 9.516 mt ile Güney Kore, 6.971 mt ile Kanada ve 6.871 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.


Etiketler: profil uzun ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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