﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin profil ithalatı Ocak ayında %19,2 arttı

Çarşamba, 23 Mart 2022 09:07:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %19,2 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %11,7 artışla 45.702 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 47,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 27,1 milyon $’a kıyasla 52,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla profil ithalatını, Aralık ayında kaydedilen 8.113 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 10.824 mt’a kıyasla 14.343 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 11.458 mt ile Lüksemburg, 8.205 mt ile Kanada, 3.952 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 3.443 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: profil  uzun ürünler  ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri 

Benzer haberler

22 Mar

ABD’nin profil ihracatı Ocak ayında %19,8 arttı
22 Şub

ABD’nin profil ithalatı Aralık ayında %42 düştü
21 Şub

ABD’nin profil ihracatı Aralık ayında %19,9 düştü
26 Oca

ABD’nin profil ithalatı Kasım ayında %73,5 arttı
19 Oca

ABD’nin profil ihracatı Kasım ayında %4,9 arttı
21 Ara

ABD’nin profil ihracatı Ekim ayında %15,8 düştü
23 Kas

ABD’nin profil ithalatı Eylül ayında %3,9 düştü
19 Kas

ABD’nin profil ihracatı Eylül ayında %8,4 düştü
18 Eki

ABD’nin profil ihracatı Ağustos ayında %15,5 arttı
27 Eyl

ABD’nin profil ithalatı Temmuz ayında %13,4 arttı