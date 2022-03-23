ABD’nin profil ithalatı Ocak ayında %19,2 arttı

Çarşamba, 23 Mart 2022 09:07:33 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal çelik ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %19,2 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %11,7 artışla 45.702 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 47,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 27,1 milyon $’a kıyasla 52,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla profil ithalatını, Aralık ayında kaydedilen 8.113 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 10.824 mt’a kıyasla 14.343 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 11.458 mt ile Lüksemburg, 8.205 mt ile Kanada, 3.952 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 3.443 mt ile Almanya takip etti.